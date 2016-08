Candidato defende combate à corrupção e apoio a Hospital Regional

Concorrendo pela segunda vez a uma vaga na Câmara de Vereadores de Vilhena, o pioneiro Manoel Araújo (PP) tem na própria experiência um exemplo de demanda que precisa ser enfrentada pelo poder público. “Tive que passar por um procedimento muito sério no Hospital Regional em 2.014, após um acidente de moto no qual perdi um braço, e nos sete dias em que fiquei internado pude compreender as dificuldades por que passam os trabalhadores de lá e a população”, explicou.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Araújo disse que mora em Vilhena há 38 anos, e é bastante conhecido na cidade.

Sem revelar números, ele acha que valeu a pena ter disputado uma eleição, e está animado para esta nova tentativa. “Tenho muito amigos e apoiadores, e percebo que há boa receptividade quanto a minha candidatura”, disse.

Entre suas proposta o candidato defende o combate firme contra a corrupção e ações permanentes e incisivas de fiscalização das ações do Executivo. Ele também que a Câmara de Vereadores atue mais afinada com a população, apurando demandas e ouvindo o povo para elaboração de projetos que venham ao encontro da resolução de problemas da comunidade.

“Mas, o principal neste momento é melhorar o sistema de saúde da cidade, que precisa de mais apoio e investimentos. Eu sei o quanto é difícil depender do sistema público, que é a única alternativa para a maioria do povo, por isso pretendo me dedicar ao máximo para contribuir com a melhoria da situação”, encerrou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia