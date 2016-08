Jovem vendia e cultivava maconha no fundo do quintal com apoio da mãe 

Mãe, filho e dois usuários foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil no início da noite desta quinta-feira, 25, em Vilhena.

O B.O que pesa contra os envolvidos foi registrado pela Força Tática da Polícia Militar no bairro Bela Vista.

Segundo a polícia, o jovem Victor Damião Marques,19 anos, foi preso por vender drogas.

No local a polícia encontrou maconha e conduziu dois jovens usuários de entorpecentes que assumiram ter comprado a droga com Victor.

Ainda, segundo o B.O, Victor vendia a droga através do Whatssapp e inclusive contava com apoio da mãe Neusa Damião, que sabia o que o filho fazia, pois havia nove pés de maconha plantados no quintal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos:Extra de Rondônia