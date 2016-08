Mostra de cinema discute preservação do meio ambiente em Vilhena

O cinema e a sustentabilidade ambiental foram o ponto de partida para a realização da “2ª Mostra de Cinema: Verde na Tela”, que teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento socioambiental.

A mostra foi realizada gratuitamente entre os dias 16 a 25 de agosto, em Vilhena. Patrocinada pelo Banco da Amazônia, a mostra foi coordenado pelo fotógrafo e agente cultural Washington Kuipers, e realizada pelo Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções, em parceria com a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), com apoio do Governo Federal.

Durante a mostra alunos das escolas Ângelo Mariano Donadon, Marcos Antônio Donadon, Marechal Rondon, Zilda da Frota Uchôa, e Alvares de Azevedo tiveram a oportunidade de ver filmes ligados à temática ambiental e também participaram de palestras e oficinas.

Para a aluna Raysa Lorena Crivelano, de 14 anos, a mostra foi à oportunidade perfeita para discutir sobre a importância de se preservar o meio ambiente. “É importante falar de meio ambiente não só na escola, mas também em casa e com os amigos. Mas não podemos só falar, temos que agir. Se cada um fizer a sua parte, estaremos contribuindo cada vez mais para um mundo melhor”, disse Raysa.

Opinião compartilhada pela aluna Evilyn Collins, de 15 anos, que acredita que a mostra contribuiu para a conscientização dos participantes sobre a responsabilidade de cada um para preservar construir um futuro melhor. “Todos podemos afazer algo para ajudar a cuidar do meio ambiente, pode ser coisas pequenas desde não jogar lixo no chão a reduzir o consumo de água e energia em casa, o importante é fazer”, afirmou Evilyn.

De acordo com Washington, a mostra contribuiu com a reflexão crítica sobre as questões ambientais, utilizando o audiovisual como ferramenta geradora de informação e transformação socioambiental na educação.

“A mostra permitiu os alunos tomarem conhecimento do debate atual sobre o meio ambiente. Discutir os impasses gerados pela apropriação descontrolada dos recursos naturais em nosso planeta. Permitiu também que eles refletissem sobre os caminhos possíveis que poderão ser trilhados para a construção de um futuro promissor para preservação do meio ambiente”, disse Washington.

O projeto atendeu cerca de 1000 alunos, nas atividades oferecidas. “Foram realizadas várias atividades nas escolas, como exibições de filmes com a temática ambiental, palestras sobre a importância de se preservar o meio ambiente e oficinas de produção de cinema”, explica o coordenador do projeto.

O diretor da escola Clésio Cassio Almeida ressaltou que a mostra contribuiu para que os alunos debatessem sobre as questões ambientais do dia a dia. “A mostra promoveu o debate e a reflexão sobre o que podemos fazer para contribuir com o desenvolvimento sustentável e também para preservação do meio ambiente”, opinou Clésio.

Washington ressaltou que a mostra apresentou obras com classificação livre que dificilmente seriam exibidas nas salas comerciais. “A Mostra entrou em sua segunda edição se consolidando em Vilhena como espaço para conferir produções com a temática ambiental, promover a reflexão sobre a importância de se preservar o meio ambiente colocando assim o verde na tela, só tenho a agradecer ao Banco da Amazônia pelo patrocínio da mostra”, falou Washington.

A supervisora administrativa do Banco da Amazônia em Vilhena, Ana Lipke Machado elogio o projeto da “2ª Mostra de Cinema: Verde na Tela”, e disse que importante a realização de projetos que promovam a valorização da cultura na região Amazônica e também da preservação do meio ambiente.

Ana ainda ressaltou que Banco da Amazônia patrocina projetos e eventos que respeitam a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica, entre eles projetos nos segmentos ambiental, social, cultural, esportivo e de exposições, que valorizam o que é legitimamente amazônico e favorecem a cidadania das comunidades da região Amazônica.

Click na foto para ampliar

Texto e fotos: Assessoria