Candidato pela primeira vez, “Aldemir Sapateiro” quer Câmara mais próxima da comunidade

Morando há quase duas décadas em Colorado do Oeste, o empresário Aldemir Schuler Telles (PV), o “Aldemir Sapateiro”, participa ativamente da vida política do Município, mas apenas agora resolveu encarar o desafio das urnas. “Trabalhei em muitas campanhas e ao longo deste tempo adquiri experiência e preparo para concorrer e sendo eleito ter condições de fazer um bom trabalho”, disse o candidato a vereador.

Ele considera que o momento atual é de renovação e mudança de conduta por parte dos políticos. “O povo está cansado de discursos e decisões tomadas de cima para baixo. Sendo vereador vou estar à disposição para ouvir a comunidade a fim de nortear o meu trabalho, apresentando propostas que venham ao encontro das necessidades da população”, explicou. Aldemir também garante apoio a projetos apresentados pelo Executivo que sejam voltados ao desenvolvimento do Município e promete atuar firme na fiscalização das ações da administração municipal.

Em sua análise, a prioridade em Colorado do Oeste para o próximo gestor é resolver os problemas na saúde e infraestrutura. “Temos graves deficiências nestas áreas, as quais devem ser enfrentadas com ações firmes e positivas”.

Sendo participante ativo da sociedade, Sapateiro é atuante em ações e eventos beneficentes, dando toda colaboração possível. Bem relacionado na cidade, ele participa como voluntário na coordenadoria local do Hospital do Câncer de Barretos; além de ser “patrão” do CTG da cidade e coordenador de núcleo do Sicredi, funções das quais está licenciado atualmente em virtude da campanha política.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia