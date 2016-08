Coleta do lixo e iluminação pública levam candidato a pedir intervenção do MP

O radialista Júlio Silva (PSOL), que concorre a prefeito nas eleições deste ano, visitou a redação do Extra de Rondônia pra informar que esteve reunido no início da semana com o promotor público Elício de Almeida e Silva.

O motivo do encontro foi solicitar ao MP medida oficial, através de ação civil pública, para que o Município promova urgente a recuperação do sistema de iluminação urbana e regularização da coleta de lixo na cidade. “São dois problemas que vem causando enormes transtornos à comunidade e a inércia da administração requer intervenção do Ministério Público”, argumentou.

Munido de informações coletadas em sites institucionais, Silva afirma que nas duas situações a ação da prefeitura está muito aquém das necessidades da população, além de apresentar indicadores que apontam que Vilhena está muito defasada em comparação a outras cidades, assim como com relação ao que é recomendado. “A ONU, por exemplo, sugere que os locais habitados precisam de 98% de cobertura de rede de iluminação pública para garantir boa segurança aos moradores”, exemplifica.

O radialista ressaltou também que em ambos casos a população paga pela prestação do serviço, e o retorno é extremamente insatisfatório. “Por isso resolvi pedir oficialmente intervenção do Ministério Público para corrigir estes problemas, e fui muito bem recebido pelo promotor público Elício”, acrescentou.

Ele garante que sua atitude é muito mais um exercício de cidadania do que ação político-eleitoral. “Como cidadão, contribuinte e morador de Vilhena tenho total direito, e até mesmo dever, de intervir e requerer das autoridades boa qualidade na prestação de serviços por parte do poder público, e independente de ser candidato estou convicto de ter feito a coisa certa”, finalizou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação