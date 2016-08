Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia a ocorrência de 01 acidente que resultou em 01 pessoa com ferimentos leves.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA

Foram fiscalizados 1222 veículos e 1677 pessoas, destas 348 realizaram teste etílico, sendo que um condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e um preso.



FISCALIZAÇÃO RADAR

Foram flagrados 258 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

1015 pessoas orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF apreende arma, munição e animal silvestre em Ariquemes/RO

Nesta quarta-feira, 24, a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência de porte ilegal de arma e transporte ilegal de animal silvestre.

A ação dos policiais ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 522 da BR-364, em Ariquemes/RO.

Por volta da zero hora, os PRFs abordaram o veículo Fiat/Strada, ano 2003, cor branca, conduzido por um homem de 53 anos de idade, natural de Calixto/MG.

Durante a fiscalização os policiais verificaram que ele portava uma arma branca na cintura (Bainha de facão), e ao efetuar a revista no veículo foi encontrada uma espingarda , 18 munições e dois exemplares de animal silvestre morto (PACA), oriundo de caça.

Diante dos fatos o condutor e o passageiro foram detidos e a ocorrência encaminhada Delegacia de Polícia Civil local.

PRF captura em Rondônia foragido da Justiça de Juina/MT

Mais um foragido da justiça foi capturado pela equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quarta-feira, 24. A ação dos policiais ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 432 da BR-364.

Ao efetuar a abordagem ao ônibus de transporte interestadual, itinerário Porto Velho/Curitiba, os policiais constataram que o passageiro de 45 anos de idade, natural de Dourados, possui em seu desfavor mandado de prisão em aberto, emitido pela 3ª Vara Cível e Criminal do município de Juína, acusado de homicídio qualificado. O passageiro foi conduzido ileso a Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO

PRF flagra transporte irregular de quase 10m³ de madeira em Vilhena/RO

Uma carga de quase 10 metros cúbicos de madeira das essências “Fava amargosa” (Vatarea Sericea) e “Pequi” (Caryocar villosum) foi apreendida na madrugada desta quarta-feira, 24, em Vilhena/RO.

O flagrante de transporte ilegal de madeira ocorreu durante o patrulhamento da BR-174/RO, quando na altura do quilômetro 15 foi efetuada a abordagem do veículo VOLVO/VM 260 6X2 ,ano 2008, de cor branca.

Ao ser indagado sobre a documentação da carga transportada, o condutor de 25 anos de idade, apresentou aos policiais a Nota Fiscal e o Documento de Origem Florestal – DOF que após análise se constatou que apresentava irregularidades.

Diante de tais fatos, o condutor do veículo foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena/RO e o veículo foi recolhido ao pátio da PRF em razão de irregularidades administrativas.

Lei da Natureza(9.605/1998) -Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

PRF apreende cocaína e maconha na BR-319

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no inicio da tarde desta terça-feira, 23, cerca de 6.225 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína e mais 3.195 Kg de substância análoga à maconha. A ação dos policiais teve inicio durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 678 da BR-319, em Humaitá/AM.

Ao abordar o veículo VW/VOYAGE 1.6, de cor vermelha, ano 2012, conduzido por um homem de 35 anos de idade, os Agentes da PRF realizaram as consultas nominais de praxe aos documentos de porte obrigatório apresentados e ao inspecionar o interior do veículo, foi localizado e apreendido pacotes contendo droga. Ao ser indagado a respeito, o condutor disse aos policiais que estava vindo de Porto Velho-RO e a droga teria como destino a cidade de Humaitá-AM, e que receberia a quantia de R$2.000,00 pelo transporte.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO – CINEMA RODOVIÁRIO

Na tarde de quarta-feira(24.08), a equipe de plantão da PRF realizou o Comando Educativo (Cinema Rodoviário) em conjunto com as equipes do DETRAN, Polícia Militar -PM, Corpo de Bombeiros Militar- CBM e Guarda Civil Municipal-GCM. A ação ocorreu no quilômetro 520 da BR-364.

Ao todo, cento e vinte pessoas foram sensibilizadas na ação conjunta do Cinema Rodoviário em Ariquemes. Os usuários assistiram breves

vídeos abordando sobre as principais causas de imprudências/negligência que levam aos acidentes de trânsito, como álcool e direção, falta do uso do cinto de segurança, ultrapassagem indevida, excesso de velocidade, entre outros. Após cada sessão os policiais trocam experiências com os cidadãos, esclarecem duvidas e ressaltam a importância das atitudes positivas no trânsito.

Em 2016, mais de 57 mil pessoas já receberam orientações de Educação de Trânsito dos Agentes da PRF em Rondônia. São condutores e passageiros que foram orientados em relação aos cuidados imprescindíveis para um trânsito mais humano e seguro, como por exemplo, a importância da utilização do cinto de segurança, excesso de passageiros, do uso da cadeirinha quando no transporte de crianças, bem como, da importância do farol ligado durante o dia.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique! A PRF fará a abordagem policial.

Fonte: PRF-Assessoria