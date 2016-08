Reunido com pequenos produtores, Japonês explana medidas para aumentar a produção

O aumento da produtividade nas pequenas propriedades rurais está ligada a parceria que a prefeitura necessita fazer com o setor.

Na semana passada, o candidato da Coligação “Pra Fazer Diferente”, Eduardo Japonês se reuniu no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte para detalhar seus projetos para a área agrícola.

Para Japonês, a manutenção de estradas rurais é item primordial para os agricultores terem condições de escoarem suas produções.

Para o aumento da produção é essencial um programa de recuperação das áreas de produção com um programa de distribuição de calcário, de assistência técnica e aprendizados de técnicas modernas de produtividade. “Vamos explorar a vocação das nossas pequenas propriedades que a produção de verduras, legumes, frutas, a produção de leite. Vocês sabem produzir e produzem bem, mas podem aumentar a produção com parcerias e apoio do setor público, e isso nó faremos”, disse.

Eduardo disse que tem visto áreas ociosas nas pequenas propriedades que serão aproveitadas com um programa de patrulha mecanizada e Porteira Adentro que, como prefeito, pretende implementar em parcerias com as associações de pequenos produtores. “Essas áreas ociosas precisam ser aproveitadas se queremos aumentar a produção e valorizarmos nossas pequenas propriedades”.

Outro aspecto elencado por Japonês foi a comercialização, uma das maiores dificuldades encontradas pelos pequenos produtores. Para resolver a questão a prefeitura tem que ser a ponte entre a produção e o consumo, juntamente com as associações, cooperativas e isso será feita de maneira que Vilhena, hoje o maior polo de produção hortifrutigranjeiro, ganhe outros mercados. “Só através de negociações com o consumidor em bloco, ou seja, por intermédio das associações e cooperativas, é que teremos êxito em boa comercialização”.

Por último abordou a necessidade de agregar valor à produção com a formação de agroindústrias. “Vamos trabalhar na formação de mais agroindústrias pois a comercialização dos produtos já prontos para o consumo gera maior dividendo. Por fim todas essas medidas que nos elencamos vai resultar em aumento de emprego e de renda para o município. Venho de uma família de produtores. Eu sou produtor, meu pai foi produtor, meu avô foi produtor. Sabemos que é e como é possível crescer com a produção”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria