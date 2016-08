Rosani Donadon detalha projeto de assistência à população de baixa renda

Em mais uma de suas visitas pelos bairros de Vilhena, a candidata a prefeita pelo PMDB, Rosani Donadon, apresentou novos detalhes de seus projetos que serão tirados do campo das ideias a partir do ano que vem, caso ela conquiste o direito de administrar o município.

Rosani Donadon falou da importância dos programas sociais para o bom andamento da sociedade, principalmente no que diz respeito aos cuidados com crianças e adolescentes. A candidata, que tem mais de vinte anos de experiência em administração pública, relata que a assistência social é uma ferramenta de extrema importância para proporcionar dignidade às pessoas de baixa renda.

De acordo com seu entendimento, esse tipo de trabalho tem uma gama de atuação bastante ampla e pode fazer a diferença dependendo dos métodos aplicados em sua execução.

Para exemplificar, Rosani Donadon relembrou da época em que atuou na Secretaria de Ação Social do município de Vilhena.

Segundo ela, a pasta mantinha diversos tipos de cursos voltados para crianças, jovens, mulheres, e até mesmo idosos. “Cada um dos programas tinha um público alvo, metodologia própria e objetivos diferenciados, tendo em vista as necessidades de cada grupo de pessoas assistidas pelos projetos. Aos jovens, por exemplo, promovíamos capacitação profissional, auxílio na busca pelo primeiro emprego, e acompanhamento variado”, conta.

Segundo Rosani Donadon, a ideia central das ações desenvolvidas por ela será mantida, porém é necessário modificar o processo de logística para atender de modo qualitativo as pessoas que necessitam dessa cobertura do município.

Ela explica que sua nova fórmula de trabalho prevê parceria com as associações e grupos que auxiliam o desenvolvimento comunitário nos bairros. “A cidade cresceu muito, e essa expansão dificulta montar programas pensados de forma fixa. Antes, as pessoas procuravam o município em busca desse atendimento; desejo desenvolver o caminho inverso, ou seja, o município vai até os bairros oferecer esse tipo de atendimento. As pessoas, principalmente as crianças, não vão precisar ir até a secretaria. Esse novo formato economiza tempo, proporciona mais segurança e tem eficiência comprovada”, destaca.

Uma das maiores preocupações de Rosani Donadon em relação aos cuidados com a população é o combate ao consumo de drogas. Ela acredita que o município pode atuar neste sentido justamente intensificando e ampliando os programas sociais. “As crianças e adolescentes estarão em atividades oferecidas pelo município no horário oposto ao das aulas. Preenchendo o tempo livre, menos crianças e adolescentes estarão nas ruas e consequentemente menos propensas ao contato com as drogas”, acredita.

A candidata a prefeita de Vilhena enxerga a assistência social como uma ferramenta de extrema importância no combate ao consumo de drogas. “É triste pensar que estamos perdendo cada vez mais jovens para o crime sabendo que podemos modificar esse quadro. Acredito que o esporte, educação e cultura aliados à assistência social podem mudar isso. Ao invés de vermos mães chorando em luto, podemos vê-las felizes pelas conquistas dos filhos”, arremata Rosani Donadon.

Autor: Assessoria

Foto: Divulgação