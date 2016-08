Atletas do IFRO sofrem acidente na BR-319

Na última quinta-feira, 25, 98 alunos e 12 servidores do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), embarcaram em ônibus fretados para a cidade de Manaus-Amazonas, onde iriam participar dos jogos dos institutos federais, etapa norte (JIFEN).

Os três coletivos da empresa Aruanã Transporte e um carro de apoio do IFRO saíram às 18 horas da cidade de Colorado do Oeste, e por volta das 07h40 da manhã o ônibus que transportava a delegação de Ariquemes e Porto Velho, tombou na BR-319 rodovia que liga Porto Velho a Manaus, ao passar numa ponte cerca de 280 quilômetros depois do município de Humaitá-AM.

Os estudantes que estavam no ônibus que tombou estão bem, seis deles sofreram ferimentos leves e foram atendidos em hospitais da região, três alunas foram levadas para exames complementares, mas não corre risco de morte.

A empresa mandou outro ônibus para prestar socorro às vítimas. Os atletas já estão em Manaus para participarem dos jogos.

Uma professora que estava no carro de apoio, expressou sua indignação quanto à nota enviada pela instituição relatando que a Força Aérea Brasileira (FAB), Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal de Rondônia e do Amazonas, como a Casa Civil do Estado de Rondônia, prontamente prestaram auxilio e assistência aos alunos e aos servidores envolvidos no acidente.

Segundo a servidora, não é verdade o que foi divulgado, “nós não recebemos apoio de nenhum órgão do governo, ainda, recebemos orientação para não divulgar nenhuma foto do acidente para a imprensa”, finalizou a educadora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia