Candidato a prefeito quer “continuar e melhorar” ações da atual administração de Cabixi

O empresário Gilmar de Carli, conhecido como “Chicão de Carli”, tenta pela segunda vez chegar ao Executivo local, apoiado por aliança partidária que conta com o PV, PTB, PSB, SD, PSDC, PP e PDT. A chapa é complementada pelo professor Averaldo Lino da Silva, e a aliança lançou 18 candidatos a vereador. Ele também dispõe de apoio do deputado estadual Luizinho Goebel e do atual prefeito do Município, Izael Gomes, a quem ajudou na eleição passada. E justamente pelo vínculo com o Chefe do Executivo no cargo, o candidato promete dar prosseguimento nas ações da administração em curso, “porém agregando melhorias”.

Morando há 30 anos em Cabixi, Chicão garante que sempre manteve direcionamento político coerente e “avesso à negociatas”. Ele está empolgado com a adesão a seu nome junto a comunidade, e acredita contar com apoio da maior parte dos empresários do comércio e do funcionalismo público. Sua campanha está sendo realizada com base em propostas, evitando confronto com o adversário na disputa.

O candidato tem planos para os setores sob responsabilidade do Município, citando esporte, turismo, educação, saúde e agricultura como pontos de destaque. Ele também afirma que manterá a atual equipe técnica da administração cabixiense, mas antecipa que fará mudanças no primeiro escalão. “Mas o que eu quero destacar é que em meu mandato a população terá pleno acesso ao prefeito, com o gabinete de portas abertas à comunidade”, ressaltou.

Seus projetos estão sendo elaborados “dentro da realidade e de forma razoável”, e entre as ações programadas estão o estímulo as pequenas agroindústrias com regularização perante os órgãos de Vigilância Sanitária; instalação de matadouro municipal; criação de Departamento de Agricultura dentro do organograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos”; incentivo ao turismo, com contratação de especialistas na área para elaboração de planejamento profissional do setor, agregando-o a educação e trazendo para Cabixi modelos que deram certo em outras cidades.

Chicão pretende dividir com seu vice-prefeito a tarefa de administrar o Município, “pois meu companheiro foi escolhido a dedo para ajudar nas ações da prefeitura tocando a rotina administrativa e me deixando com tempo disponível para buscar recursos e incentivos para Cabixi”.

Ele pretende estimular a instalação de empresas na cidade para aproveitamento da mão-de-obra local e gerar alternativas para criação de emprego e renda. “Conheço muito bem a nossa cidade e o nosso povo, e tenho metas que farão com que Cabixi avance e explore na plenitude todo o seu potencial de desenvolvimento”, encerrou.

