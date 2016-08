Candidato a vereador confirma liberação pela Justiça Eleitoral

O empresário do agronegócio Darci Nunes (PMDB) esteve neste sábado na redação do Extra de Rondônia para falar aos seus apoiadores e simpatizantes através do jornal que sua candidatura está liberada pela justiça.

Houve um pedido de impugnação contestando o tempo de filiação dele à legenda, mas Darci conseguiu comprovar que está totalmente dentro da legalidade. “Eu não iria tentar iniciar uma carreira na vida pública de forma errada”, declarou.

Residindo há 30 anos em Vilhena, Darci tem como metas principais atuar no suporte ao sistema de saúde e ao setor produtivo. “Tenho intenção de realizar um grande trabalho nestas e em outras áreas dentro das possibilidades da função legislativa municipal”, explicou. Ele aposta na renovação da política local, e quer fazer parte deste processo.

O candidato diz que sua campanha é baseada na verdade e sinceridade, sem promessas ou ilusões. “Não quero ser como aqueles políticos que prometem coisas que não terão a menor possibilidade de realizar, aproveitando-se da carência do povo. Minhas propostas são baseadas na realidade, e dentro das limitações que o cargo de vereador impõe. Não estou aqui para enganar ninguém”, garantiu.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia