Conselheiros Tutelares de Cerejeiras reclamam da falta de apoio da administração

Membros do Conselho Tutelar de Cerejeiras entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da falta de apoio da administração da Prefeitura de Vilhena.

Eles contam que por falta de apoio não vão poder participar “2º Seminário Estadual para o Empoderamento do Sistema de Garantia de Direito”, que será realizado na segunda-feira,29, e terça-feira,30, em Porto Velho.

Os conselheiros disseram que foram convidados para participar do evento que está sendo promovido pela Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia(ACTRON), e que o município seria responsável por custear hospedagem e alimentação dos três participantes do evento, mas a administração teria recusado a ajuda por falta de recurso.

De acordo com os conselheiros, a participação no evento é importante pois a capacitação auxilia no atendimento as crianças e adolescentes de Cerejeiras. Os conselheiros lamentam a falta de apoio.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração