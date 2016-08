Junior Donadon tem candidatura deferida e se reúne com moradores do setor 8

O presidente da Câmara de Vilhena, Junior Donadon (PSD), se reuniu na noite desta sexta-feira, 26, com moradores do setor 08, bairro Alto Alegre.

Na oportunidade, o vereador, que é candidato a reeleição, falou das leis de sua autoria e os projetos que executou no parlamento local.

Inúmeras pessoas participaram da reunião, que aconteceu na casa da professora Vanderleia Santos.

Um vídeo contando sua história de vida e enumerando as ações do parlamentar foi elogiados pelos presentes, que resumidamente tomaram conhecimento das leis aprovaram no Legislativo.

Junior Donadon esclareceu o que representa em sí a palavra política e sua importância no contexto municipal, estadual e federal. “Política é um instrumento de transformação social e todos devemos participar de uma ou outra forma para que assim possamos ter uma melhor qualidade de vida. Queiramos ou não 13 vereadores e 1 prefeito serão eleitos no dia 02 de outubro. Participar deste processo democrático significa envolvimento com o futuro do nosso município”, frisou.

Desde que iniciou a campanha eleitoral, Junior Donadon manteve reuniões em diversos bairros da cidade e empresas locais.

CANDIDATURA DEFERIDA

Nesta quinta-feira, 25, a Justiça Eleitoral deferiu o registro de candidatura de Junior Donadon.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deferimento deve-se porque a situação do candidato está “regular, com dados e documentação completos, já apreciados pelo Juiz Eleitoral”.

