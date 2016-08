Silvênio comenta seu projeto para administrar Cabixi

Ex-vice-prefeito e tendo exercido também mandato na Câmara de Vereadores do Município, o empresário Silvênio Antônio de Almeida concorre este ano a Chefia do Executivo. Tendo em sua chapa a presença de Rosely de Fátima de Assumpção Barroso, que já foi secretário municipal de Ação Social, a aliança “Unidos por Cabixi” conta com o PMDB, PSDB, PSD, PR e PT.

Empresário e agricultor, o candidato a prefeito pretende dar maior apoio ao setor produtivo rural, base econômica de Cabixi. “Vamos criar uma secretaria específica para o setor e estabelecer parcerias sólidas com a Emater e o governo do Estado”, explicou. A ação da pasta dará ênfase ao apoio aos pequenos produtores para fortalecer os negócios no campo, elevando a produção. “A partir disso podemos trabalhar no sentido de trazer agroindústrias para agregar valor ao que produzimos, potencializando a economia”, completa.

Ainda sobre setor produtivo, uma das metas é recuperar o polo de piscicultura do Município, “um grande investimento que nunca foi aproveitado e pode ser alternativa importante para os produtores rurais”, falou Silvênio.

Outra área que o candidato destaca para fortalecimento econômico, e geração de empregos e renda aos cabixiense é a exploração profissional do potencial turístico da cidade. “Vamos buscar modelos e alternativas para explorar este setor, com qualidade e diversidade”, garante.

Ele também tem planos para o esporte, saúde e educação, áreas em que pretende melhorar a atuação da administração pública. Quanto ao setor social, a ideia é deixar que a vice-prefeita toque a pasta, aproveitando a experiência que Rosely já dispõe na pasta.

Caso eleito, Silvênio pretende aproveitar parte do corpo técnico nomeada pela atual administração, promovendo substituições em setores que achar necessário. “O que estiver indo bem vamos dar prosseguimento e melhorar, e onde entendemos que é preciso mudanças elas serão feitas, sempre tendo como critério a capacitação técnica dos indicados para ocupar cargos”, assegurou.

Apesar de estar liderando uma aliança onde estão antigos adversários, o candidato afirma que o grupo está coeso e vai governar unido o Município.

