VILHENA: Dia do Soldado é celebrado com homenagens e entrega de troféus

Em Vilhena, a solenidade alusiva ao Dia do Soldado foi celebrada ao final da tarde desta sexta-feira, 26, no quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar.

A solenidade contou com a presença de autoridades do poder judiciário, empresarial e parentes dos militares. O Dia do Soldado é comemorado nacionalmente no dia 25 de agosto.

Desfiles da tropa, homenagens e condecorações, além da entrega de troféus aos vencedores dos jogos fechados da Polícia Militar fizeram parte da programação.

Na ocasião, soldados PMs e sargentos receberam promoções e foram homenageados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia