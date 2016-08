“Vino” comemora deferimento de candidatura

O ex-prefeito de Pimenteiras do Oeste está convicto que tem plenas condições de retornar ao cargo nas eleições deste ano. “O primeiro passo já foi dado, que é a aprovação da Justiça Eleitoral à minha candidatura, que aconteceu sem problemas ao contrário do que muitos supunham”, disse Olvindo Luiz Donde, o “Vino”, ao Extra de Rondônia.

O deferimento aconteceu no dia 24, mesma data em que ele inaugurou seu comitê de campanha.

A aliança que sustenta a candidatura de Vino conta com o PDT, PV, PMN e PP. A chapa é complementada pela atual vereadora Valéria Garcia, que disputa como candidata a vice-prefeita, e tem 18 candidatos a vereador.

A coligação adotou como marca o slogan “O Desenvolvimento Está de Volta”.

Vino tem como metas administrativas a promoção do desenvolvimento do Município, com ações em múltiplas áreas do alcance do poder público local. “A cidade precisa retomar o rumo do progresso, e com minha experiência e dedicação garanto que isso será possível”, destacou o candidato.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia