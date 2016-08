Bombeiros resgatam corpo em decomposição próximo a Chupinguaia

Na tarde deste domingo, 28, uma equipe de mergulhadores do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena resgatou um corpo que estava boiando nas águas de um lago, na região rural do município de Chupinguaia.

O cadáver estava praticamente decomposto. E, estava apenas de cueca de cor verde. Na região não há nenhuma informação de pessoas desaparecida.

Não foi localizado nenhum tipo de documento, ou alguma informação que leve a identidade da vítima.

A Polícia Civil passa a investigar o caso para identificar a vítima. Enquanto isso será sepultado como indigente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: CBM