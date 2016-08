Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa com politraumatismo

Acidente envolvendo uma moto Honda CG 150 com placas de Pimenta Bueno e um carro Fiat Siena com placas de Vilhena, ocorreu na noite deste domingo, 28, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com Avenida Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Edilaine da Silva Ribeiro, de 32 anos, dirigia o carro e seguia sentido Porto Velho.

Segundo a motorista o sinal estava aberto para ela com seis segundos, porém, o condutor da moto Enes Antunes, de 37 anos, que trafegava sentido Juína, teria avançado o sinal vermelho e provocado a colisão.

No choque, a condutora rodou bateu na pilastra do semáforo e parou na pista contrária em cima do canteiro central.

O motociclista sofreu politraumatismo e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A motorista reclamava de fortes dores nas costas, seus pais que estavam no veículo passaram mal e foram levados para o hospital.

A Polícia Militar de Trânsito e a Polícia Técnica (perícia) registraram a ocorrência.

Texto: Extra de Rondõnia

Fotos: Extra de Rondônia/Carlos Back