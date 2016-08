Motorista bate carro e abandona em rodovia

Na madrugada deste domingo, 28, a Polícia Militar recebeu informação que um veículo estava no meio da BR-174, próximo ao Posto Simarelli, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Ao chegar no local, testemunhas relataram que três jovens estavam no veículo Fiat Uno de cor azul placa NDB-1828, transitavam pela Avenida Antônio Quintino Gomes, sentido Cuiabá, o motorista estava em alta velocidade e quando chegou no cruzamento com a rodovia não conseguiu fazer a conversão e acabou batendo no meio fio da via.

Após a colisão, os três rapazes que ocupavam o automóvel fugiram em desabalada carreira, deixando para trás o veículo.

O carro foi removido para o pátio da delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia