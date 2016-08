Policial rodoviário comete suicídio com tiro na cabeça

O corpo do policial rodoviário federal Anderson Soares da Silva, de 30 anos, foi encontrado no início da tarde deste domingo, 28, no banheiro do clube no Condomínio Águas do Madeira, região Norte de Porto Velho.

Vizinhos informaram a reportagem, que ouviram tiros no local e pediram ajuda por meio do 190. Quando uma equipe da PM chegou no clube, arrombou a porta e encontrou o corpo com ferimento de tiro na cabeça.

A perícia técnica foi acionada e fez a remoção do corpo. De acordo com a polícia, a fortes indícios que Anderson cometeu suicídio. O corpo foi removido para o IML e será traslado para Londrina PR. A Polícia Civil vai investigar.

Fonte: Rondôniaovivo