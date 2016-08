Adventistas realizam passeata contra a violência em Vilhena e Colorado

Neste fim de semana foi realizada mais uma edição do projeto educativo e de prevenção contra o abuso e violência doméstica “Quebrando o Silencio”. A ação foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

A campanha mobilizou na manhã de sábado, 27, pessoas de Vilhena e Colorado do Oeste. Faixas, folhetos e revistas foram distribuídos para conscientizar a comunidade quanto os perigos do uso do álcool.

Em Colorado do Oeste membros da igreja iniciaram a marcha na Avenida Marechal Rondon, e finalizando na Praça dos Imigrantes. A iniciativa contou com a participação de integrantes dos projetos clube de Aventureiros e Desbravadores, coordenado pela igreja que atendem crianças e jovens independentes de classe social e crença.

Já em Vilhena a passeada contou com uma fanfarra, além de alunos da Escola Adventista, e crianças e jovens pertencentes aos Clubes de Desbravadores e Aventureiros. O grupo percorreu a Avenida Major Amarante, iniciando na Praça Ângelo Spadari e encerrando na Praça Nossa Senhora Aparecia.

A campanha “Quebrando o Silêncio” acontece anualmente desde 2002 em oito países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/Assessoria