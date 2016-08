Ex-prefeito declara apoio a Olvindo Dondé: “Pimenteiras voltará a crescer”

Tendo administrado Pimenteiras do Oeste por dois mandatos seguidos, além de ter sido também vice-prefeito, Carlos Rodrigues – o “Carlinhos”, acredita que a melhor opção para Pimenteiras do Oeste nas eleições deste ano o candidato Olvindo Luiz Dondê, o “Vino”. “É a alternativa mais viável para que o Município volte a crescer e traga melhores condições de vida aos moradores”, declarou Carlinhos.

Os dois estiveram neste início de semana na redação do Extra de Rondônia, acompanhados pelo vereador Izaque Zigue, outro apoiador de Vino nestas eleições.

Tanto o ex-prefeito quanto o vereador destacaram o “comprometimento do candidato com o desenvolvimento da cidade, fortalecendo o setor produtivo e resgatando o turismo local”, setor que consideram vital para a economia do Município, porém deixado em segundo plano atualmente.

No primeiro caso, a pretensão de Vino em criar a secretaria municipal de Agricultura é uma medida necessária e urgente para alavancar a produção agrícola da cidade, com ações que vão dar suporte aos produtores.

No caso do turismo, o candidato tem como meta investir em melhorias urbanas, como calçamento e iluminação pública, tornando a cidade mais atraente aos visitantes. Além disso, Vino quer realizar eventos que possam explorar o potencial do setor em Pimenteiras, caso do tradicional Festival de Praia e outras atrações.

Carlinhos e Izaque também acreditam que com Vino na prefeitura haverá o “resgate de todas as áreas da administração municipal, com investimentos em melhorias, valorização dos servidores e elevação na qualidade da prestação de serviços de responsabilidade da prefeitura aos contribuintes”.

Vino concorre com a coligação denominada “O Desenvolvimento Está de Volta”, contando com participação do PDT, PV, PMN e PP, e tendo como a vereadora Valéria Garcia como candidata a vice-prefeita.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia