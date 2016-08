Feirante morre atropelado após parar em meio a via para catar frutas

O feirante José Romualdo Ferreira, de 60 anos, morreu por volta das 20h00 desta segunda-feira, 29, em atropelamento na Avenida Marechal Rondon, em frente a futura instalação da Havan, Vila Operária, em Vilhena.

A vítima estava na companhia de outro amigo feirante retornando de bicicleta da feira da Vila Operária.

Na versão relatada pelo companheiro a polícia, Zé, como era chamado, estava retornando para casa quando no trecho citado foi esbarrado por um motoqueiro que derrubou a caixa de frutas que trazia da feira.

José teria parado em meio a via para catar os produtos quando foi atingido pelo veiculo Fox preto, dirigido por Jeferson Costa Maia, 28 anos.

O motorista do carro conversou com a reportagem do Extra de Rondônia e relatou que trafegava sentido ao Centro quando um outro carro com a luz alta ofuscou sua visão.

“Estava chovendo no momento do acidente e não consegui ver o ciclista, só parei quando escutei o impacto e perdi o controle da direção jogando para o meio fio”, declarou Jeferson.

Com a chegada da policia, o motorista foi submetido ao teste bafômetro que não registrou embriaguez, marcando zero.

A esposa da vítima e o filho estiveram no local do acidente e transtornados relataram que a vitima era cuidadosa no trânsito e morava no bairro Embratel.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia