Japonês propõe austeridade na gestão pública

Para garantir que todos os setores da administração pública sejam alcançados em suas necessidades e contemplados em suas prioridades é necessário administrar com austeridade e imprimir uma gestão pública transparente. Esse é o modelo que Eduardo Japonês, candidato a prefeito de Vilhena pela Coligação Pra Fazer Diferente, pretende implantar a partir de primeiro de janeiro do próximo ano caso seja eleito no próximo dia 02 de outubro.

Dezenas de pessoas se reuniram na noite de sexta-feira, 27, no Bairro Jardim América para ouvir as propostas de Japonês. Sem economia nada acontece e para economizarmos temos que ser austero, transparentes e definir prioridades. Temos que gastar bem o dinheiro público, disse.

Para Japonês é necessário romper com a velha política, a do toma lá dá cá, sem aluguel de máquinas, fazer o máximo de obra por administração direta. Vamos rever projetos, contratos, programas que não dão mais certo, gastar bem os recursos públicos que eles vão sobrar para que possamos investir no que a população precisa, disse.

A meta de Japonês é avançar o máximo em obras de infraestrutura como pavimentação nos bairros, construir creches, escolas, postos de saúde, investir na merenda escolar, no serviço público. Conhecemos as necessidades de todos os bairros de Vilhena, a falta de infraestrutura, mobilidade, lazer, saúde e nó faremos o que for possível em todos eles, para isso é fundamental que implantemos uma gestão austerab, transparente e participativa, pontuou.

Autor e foto: Assessoria