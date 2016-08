Nova frente fria chega a RO e Vilhena deve registrar 13ºC

Uma nova onda de frio chega com muito vento, derruba a temperatura e provoca temporais, em algumas áreas, com chuvas volumosas, raios e fortes ventanias, no Acre, em Rondônia, no Amazonas e em Mato Grosso.

A frente fria que antecede essa massa de ar polar chega na noite desta segunda-feira, 29, no Acre e em Rondônia, com ventos intensos de sudeste e com rajadas que podem superar a velocidade de 50km/h, em alguns pontos mais altos.

Em Mato Grosso, na região do Pantanal e em Cuiabá, essa frente fria chega durante o dia desta segunda-feira e deixa o tempo encoberto, com chuvas.

Já, no vale do Juruá e no sul e no sudoeste do Amazonas, os ventos dessa onda de frio começarão a chegar na terça-feira, durante o dia.

TEMPERATURA DECLINA

A penetração de ar polar não será intensa, mas o suficiente para derrubar a temperatura e, em algumas áreas, poderá até ser caracterizada como friagem.

Nesta terça-feira, 30, no leste e sul do Acre e no sul e oeste de Rondônia, o tempo será com ventos intensos de sudeste, muitas nuvens e chuvas a qualquer momento.

A temperatura máxima ficará bem abaixo da média, entre 23 e 26ºC. Já, as mínimas deverão oscilar, ao amanhecer de quarta-feira, em: – Rio Branco, Sena Madureira e Cacoal, entre 14 e 16ºC; – Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, entre 13 e 15ºC; – Assis Brasil, Costa Marques, Vilhena e Guajará-Mirim, entre 11 e 13ºC; – Cuiabá e Cáceres, entre 13 e 15ºC; – Boca do Acre e Pauini, entre 16 e 18ºC; – Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, entre 17 e 19ºC; – Tarauacá e Feijó, entre 16 e 18ºC; – Porto Velho, entre 18 e 20ºC.

Texto: O Tempo Aqui

Foto: Ilustrativa