Para Edinho da Rádio, disputa “está aberta” em Colorado do Oeste

O candidato a prefeito Edmilson Rodrigues, o “Edinho da Rádio”, acredita que não há favoritos na corrida eleitoral do Município.

Em sua análise a disputa será acirrada, e a eleição será decidida “nos detalhes”. A coligação “Colorado Pode Mais” conta com o PV, PDT, PR, DEM e PT, e lança 18 candidatos a vereador, com expectativa de eleger pelo menos seis deles.

Radialista e morador antigo de Colorado do Oeste, Edinho já exerceu mandato na Câmara de Vereadores entre 2005 e 2008, tendo sido na ocasião o segundo mais votado no pleito.

Ele fala que resolveu encarar a disputa ao Executivo pela primeira vez “porque eu quero melhorar as condições de vida dos moradores da nossa cidade, que se encontram desassistidos em várias áreas de responsabilidade do poder público”. Ele cita como exemplo a saúde, “onde nossa estrutura não é capaz de dar conta sequer de realizar partos e atendimentos elementares”.

O candidato acredita que o que se gasta para transportar pacientes a outras cidades deveria ser investido para elevar a qualidade do serviço prestado à comunidade e pagar salários a médicos especialistas. “Vamos trabalhar firme para reverter esta lamentável situação atual”, declarou.

Edinho da Rádio tem várias metas já estabelecidas para eventual mandato no Executivo coloradense. Ele pretende instalar uma Casa de Apoio na capital para receber pessoas da cidade que buscam atendimento médico em Porto Velho e não dispõe de suporte do Município.

A reordenação urbana, com investimento em sinalização, construção de estacionamentos e outras melhorias estão na pauta do candidato, que promete “projetar Colorado para o futuro com ações de impacto”. A revitalização de áreas públicas, caso da Praça dos Imigrantes, por exemplo, também está no projeto administrativo de Edinho.

Sendo prefeito, ele pretende dispor de consultoria técnica em vários setores, para dinamizar ações de cultura, esporte, geração de emprego, apoio a empresas, capacitação de mão de obra e outras áreas de atuação do Município.

A prefeitura também vai atuar com todo o alcance permitido para estimular empreendedores que tiverem interesse de investir aqui, segundo o pretendente.

Já no que diz respeito ao setor produtivo rural, alicerce econômico de Colorado, a meta é criar uma secretaria específica para a agricultura, com orçamento suficiente para a realização de ações de apoio e fomento aos produtores. “Vamos ter maquinaria exclusiva para trabalhar em prol do homem do campo, fazendo estradas, cascalhamento, canalização de cursos d’água e outros serviços”, explicou.

A diversificação das culturas também faz parte do plano de administração do candidato.

Quanto a equipe que pretende compor para assessorar sua administração em caso de sucesso eleitoral, Edinho diz que a ideia é renovar, mas pode haver aproveitamento de alguns ocupantes de funções de comando “onde as ações estão dando certo e, é claro, se for do interesse destas pessoas em permanecer nas funções que ocupam”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia