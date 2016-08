Pioneiro tenta pela segunda vez chegar à Câmara de Vilhena

Morando na cidade desde 1.975, Daniel Linhares dos Reis (PTC), o “Daniel do Espetinho”, concorre a vereador pela segunda vez seguida.

Tendo recebido 179 votos na primeira tentativa, ele acredita que o momento atual é favorável a renovação, por isso aposta que multiplicará o apoio no pleito de outubro.

Participando da coligação que tenta eleger o candidato a prefeito Eduardo Tsuru, Daniel diz que caso seja eleito quer trabalhar em parceria constante com a comunidade. “Trabalhei como fiscal na coleta do lixo por quatro anos em Vilhena, e neste período todo nunca vi um vereador percorrendo os bairros da cidade para ouvir a população. Quero fazer diferente, ouvindo sempre a população para poder planejar minhas ações em cima das demandas que o povo apresentar”, declarou o candidato em visita à redação do Extra de Rondônia.

Ele também garante que será firme na fiscalização dos atos do Executivo e que não faz promessas que não poderá cumprir ou que estejam fora da alçada do cargo parlamentar. “Não quero iludir ninguém”, assegurou.

Daniel considera que a atual formação do Legislativo tem “deixado a desejar” e que é preciso mudar as pessoas que atualmente ocupam cargos na Câmara Municipal. “Eles já tiveram sua oportunidade e agora é a hora de renovar”, acredita.

Casado e pai de três filhos, “Daniel do Espetinho” diz que está recebendo boa adesão a sua campanha e está confiante num bom resultado nas urnas.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia