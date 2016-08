Rosani Donadon apresenta seus projetos sobre educação pública municipal

A candidata a prefeita Rosani Donadon (PMDB) detalhou suas propostas de governo durante mais uma reunião neste domingo, 28, em Vilhena.

A candidata do povo aprofundou suas metas para a educação municipal e apresentou as diversas linhas de atuação que o município deve percorrer a partir do ano que vem no segmento.

De acordo com Rosani, a educação é uma das prioridades de seu mandato uma vez que trata-se do investimento da sociedade no futuro.

Rosani Donadon defende a ideia de estruturação das escolas já existentes, reforma de algumas instituições educacionais, além da criação de sistemas que preservem as políticas públicas voltadas ao setor no município de Vilhena. “A educação pública municipal precisa urgentemente de atenção. Entendemos que ela é a mola propulsora do indivíduo em suas atividades sociais e devemos dar a devida importância para que essas crianças sejam cada vez mais estimuladas a continuar neste caminho. Se a educação muda o mundo, acreditamos que o município pode participar deste processo”, defende.

Rosani Donadon disse, ainda, que algumas de suas prioridades são reformar as escolas cujas condições físicas estão mais necessitadas, garantir qualidade de trabalho aos servidores, ambiente de qualidade nas instituições de ensino visando ditar um novo ritmo à educação pública de Vilhena. “Algumas instituições de ensino chegaram a ser interditadas por falta de condições de segurança. A promoção da dignidade começa pelas crianças, que devem ter o direto de uma educação de qualidade, estrutura adequada e espaço seguro para o desenvolvimento. Garantir a segurança delas, além de ser uma obrigação do município deve ser tida como um auxílio à tranquilidade dos pais, que podem trabalhar com a certeza de que seus filhos estarão livres de riscos”, comentou. A candidata do povo defende ainda a reformulação da política relacionada à merenda escolar.

Durante pesquisas feitas por Rosani Donadon, ficou constatado que a qualidade da comida oferecida aos estudantes das séries iniciais não está a contento, fato que a fez assumir um compromisso diante da população. “Enquanto prefeita de Vilhena, garantirei acesso à merenda de qualidade, sem nenhum tipo de falha. Iremos inspecionar todas as escolas de responsabilidade do município para assegurar que nenhuma criança fique sem comer, como vem acontecendo atualmente”, compromete-se.

A candidata a prefeita da coligação “A vontade do povo” reiterou seu compromisso com a estruturação, manutenção e criação de novas escolas e creches municipais. “A mulher está cada vez mais engajada no mercado de trabalho em busca dos seus objetivos profissionais, o município ajuda essas famílias oferecendo escolas e creches de qualidade. Em horários opostos ao das aulas, essas crianças estarão assistidas por programas que irão auxiliar na complementação do seu histórico curricular, mantendo-as ocupadas durante todo o dia”, diz Rosani Donadon.

QUALIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS

O projeto da candidata do povo para a educação municipal também está direcionado aos profissionais que atuam na área. “A formação continuada é uma obrigação do município. Não há que se falar em desenvolvimento na educação sem garantir investimentos direcionados aos profissionais da área, desde os professores, passando pelas equipes de apoio e até mesmo as equipes gestoras. As políticas públicas voltadas aos benefícios dos servidores municipais serão revistas e discutidas juntamente com os representantes das mais variadas categorias, de modo que possamos encontrar uma forma justa de benefícios aos servidores sem deixar de lado a saúde financeira do nosso município”, confirma Rosani Donadon.

ENSINO SUPERIOR

Vilhena se transformou em um polo educacional graças ao empenho do ex-prefeito Melki Donadon (PTB), marido e principal aliado de Rosani Donadon neste pleito eleitoral. Foi durante duas administrações que o município começou a receber instituições de ensino superior, e acelerou o seu desenvolvimento no setor. “O município não pode investir diretamente na educação superior, mas pode fazer sua parte para incentivar o desenvolvimento dela. Fizemos isso antes e daremos continuidade no processo de fomentar a vinda de novos cursos e instituições educacionais. Iremos promover facilidade de acesso à educação superior, impulsionar a economia local e mostrar nossas potencialidades à região e outros estados”, arremata.

Autor e foto: Assessoria