Choque entre motos causa duas mortes e fere uma criança de 9 anos

O choque frontal entre duas motocicletas na tarde desta segunda-feira, na RO 473 (Linha 31) – altura do quilometro 15, a 7 quilômetros de Teixeirópolis – causou as mortes do serralheiro Samuel Alves de Oliveira, 45 anos e da funcionária pública Marilene Aparecida F. Pessoa Tassinari, 42 anos.

O homem conduzia uma motocicleta Honda XLR 125 sentido a Ouro Preto do Oeste. Já Marilene tinha como destino Teixeirópolis e viajava em uma motoneta Honda Biz 125 ES.

A Polícia não sabe exatamente como ocorreu o acidente, registrado pela guarnição da Polícia Militar de Teixeirópolis composta pelo cabo PM Carvalho e o soldado Gilson que seguiam para Ouro Preto do Oeste conduzindo um homem esfaqueado e se depararam com a cena da tragédia, com as vítimas ainda sendo socorridas.

A filha de Marilene, Karine Fernandes Tassinati, de 9 anos, estava na garupa da motoneta também se feriu, foi socorrida para Ji-Paraná e de lá para o Hospital Regional de Cacoal. As vítimas foram socorridas por duas ambulâncias, Samuel faleceu a caminho do Hospital Regional de Ji-Paraná e Marilene em Ouro Preto do Oeste, no Hospital Municipal Laura Maria Carvalho Braga.

Samuel Alves sempre morou em Ouro Preto do Oeste e havia um mês tinha se mudado para Ji-Paraná, e iria iniciar nesta segunda-feira um serviço em Teixeirópolis.

Marilene mora em Teixeirópolis onde trabalhava na educação municipal, e atualmente estava lotada na Escola Infantil Arco Iris. Segundo a filha de Marilene, ela tinha passado o final de semana em Ouro Preto, e foi a Jaru visitar amigos. Pela manhã Marilene passou mal e decidiu esperar para viajar. Após almoçar, descansou um pouco em Ouro Preto e quando voltava com a filha para a sua cidade acabou morrendo.

O corpo de Samuel será velado em Ouro Preto do Oeste, na capela da Associação Vida Nova e o corpo de Marilene será velado na cidade de Teixeirópolis.

