Em semáforo, três veículos se envolvem em acidente

Acidente envolvendo três veículos foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), na noite desta terça-feira, 30, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com Avenida Benno Luiz Grabin, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro Renault Logan, seguia pela Brigadeiro sentido Juína, quando no semáforo parou por estar fechado.

Um veículo Gol que trafegava atrás também parou, mas um terceiro automóvel Citroen não conseguiu parar e acabou batendo no Gol, que sua vez acertou o Renault.

Os três automóveis tiveram avarias. Não houve feridos, mas os ânimos dos condutores estavam alterados devido ao acontecido.

O motorista do Citroen que teria provocado o acidente, e é deficiente físico, em primeira mão se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas depois aceitou. O resultado apontou 0,85 de teor alcoólico por M/L de Ar expelido pelos pulmões. Resultado positivo para embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia