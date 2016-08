Extravio de título de terra

Informamos a perda ou extravio de um titulo definitivo de terra, referente a área ;

Lote Rural 34 ( trinta e quatro ), da linha 125 , setor 12, da Gleba Corumbiara, situada no município de Vilhena /RO , com uma área total aproximadamente de 2.000 hectáres, em nome de Valdir Pedro Nitsche , brasileiro, casado, portador do CPF 028.536..719-48, conforme Boletim de Ocorrência Policial Nº 2089N2016.

Quem encontrou ou encontrar entrar em contato pelo celular (69) 98446 1336.

