Homem mata esposa e comete suicídio

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, 30, por volta das 08h00, na Avenida Porto Velho esquina com Rua Braflorest Bairro Jardim Tropical, em Rolim de Moura.

De acordo com informações colhidas no local o jovem Romário Bertani, de 22 anos, era casado com Juscelia Mayara Boing, de 22 anos, mas estavam separandos, e segundo relatos, o rapaz não aceitava a separação.

Eles tiveram uma discussão onde Romário pegou uma arma de fogo e realizou disparos contra a vítima e, em seguida cometeu suicídio com a própria arma, o casal não tinha filhos.

A Polícia Militar, Polícia Civil e perícia técnica compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe, em seguida liberou os corpos para funerária de plantão.

Fonte: Rolnews