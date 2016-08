Jovem de 21 anos é presa com droga que iria de MS para RO

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde de segunda-feira (29) uma moça de 21 anos que estava transportando em sua bagagem cerca de 10 quilos de maconha em um ônibus interestadual abordado na Rodovia BR-163, próximo a Rondonópolis (218 km de Cuiabá). Aos policiais, a jovem contou que receberia R$ 2 mil para levar a droga a Rondônia.

A abordagem ao ônibus da empresa Eucatur com o itinerário Curitiba (PR) – Porto Velho (RO) aconteceu no quilômetro 119 da rodovia. Após realizar buscas no bagageiro, os 12 tabletes contendo o entorpecente acabou sendo encontrado na mala da moça.

Questionada, a jovem confirmou ser a proprietária da droga e que havia a pegado na cidade de Coxim-MS. Ela também contou que iria levar o entorpecente para a capital de Rondônia, onde receberia R$ 2 mil pelo ‘serviço’ de transporte.

Na saída de Cuiabá, na Rodovia BR-364, foram encontrados sete quilos de pasta base de cocaína em outro ônibus interestadual da empresa Expresso Maia. Outra mulher foi detida.

Já em Pontes e Lacerda, na Rodovia BR-174, 12 tabletes de maconha pesando 10 quilos também foram apreendidos dentro de uma bagagem em um ônibus. Nenhum dos passageiros assumiu ser o dono do entorpecente e todos precisaram ser encaminhados a delegacia.

