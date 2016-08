Junior Donadon informa cadastramento da SEMUSA para construir posto de saúde

O presidente da Câmara de Vilhena, Junior Donadon, informou nesta terça-feira, 30, que enviou ofício à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) para o cadastramento do órgão no sistema de monitoramento de obras (SISMOB), do Ministério Nacional de Saúde.

O cadastramento vai permitir que o município de Vilhena receba mais de R$ 500 mil para construção de um posto de saúde, porte II, emenda do deputado federal Expedito Netto.

Expedito incluiu o recurso através de emenda parlamentar após solicitação de Junior Donadon.

Em recente visita a Vilhena, o deputado explicou que os trâmites legais estão em andamento e que a obra deve começar em breve.

Por sua vez, Junior Donadon agradeceu o deputado pelo recurso e informou que o bairro contemplado será o Marcos Freire. Na última semana, ele esteve no local onde será construída a obra. “A nova USB deverá atender pacientes de outros cinco bairros próximos, como o Cristo Rei, Bodanese, São José, setores 19 e de chácaras. É uma obra que terá estrutura diferenciada”, explicou.

Junior Donadon esclareceu que seu trabalho, na busca de melhorias para Vilhena, não apenas se restringe do ponto de vista Legislativo, com indicações, requerimentos e projetos de leis, mas também o de estabelecer laços políticos nas esferas estaduais e federais. “Vamos continuar solicitando nas três esferas públicas melhorias para o nosso município, assim como aconteceu com a UBS, ajuda de Expedito Netto, a quem agradecemos”, concluiu.

Ainda, através do deputado, Junior Donadon também conseguiu mais R$ 500 mil para aquisição de materiais de consumo para o Hospital Regional de Vilhena.

Texto e foto: Assessoria