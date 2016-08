Médica declara apoio a Carlito em Chupinguaia

O candidato a prefeito da coligação “Juntos Por Uma Chupinguaia Melhor”, Carlito Alves dos Santos, comemora importante adesão a seu projeto político-eleitoral.

Trata-se do apoio da médica Vaneiza Estella, filiada ao PSC, e única profissional de saúde com tal formação residente na cidade. Apesar de garantir que não irá ocupar cargo de comando na administração municipal em caso de vitória do pretendente, ela vai atuar como conselheira e contribuirá na reorganização do sistema municipal de saúde de Chupinguaia.

Residindo há sete anos na cidade, a médica conquistou o respeito e admiração na comunidade graças ao trabalho que desempenha no Município. “O apoio da drª Vaneiza a nossa candidatura dá um respaldo importante ao nosso projeto, e certamente vai significar muito para que alcancemos nosso objetivo”, destacou Carlito. O candidato destacou o preparo e competência dela, “que será peça fundamental para implantarmos mudanças importantes e necessárias no sistema de saúde em nossa administração”.

Por sua vez a médica declarou que aderiu ao candidato por acreditar em suas propostas e capacidade, e disse estar certa que com Carlito na prefeitura haverá uma mudança de rumo na administração municipal, “capaz de proporcionar as modificações urgentes que o Município precisa, com investimentos expressivos na área da saúde e valorização dos servidores do setor, o que resultará em novos parâmetros na prestação de serviços à comunidade”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia