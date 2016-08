Mulher com mandado de prisão é detida pela PRF

No final da manhã desta segunda-feira, 29, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia abordagem de rotina no Km 1 da BR-364, em Vilhena, quando ao fiscalizar um ônibus interestadual, constataram que uma passageira tinha mandado de prisão em aberto.

A mulher identificada pelas iniciais M.D, de 49 anos, estava no coletivo que faz linha Cascavel-Paraná/Rio Branco-Acre. O mandado foi expedido pela Justiça do Estado do Paraná.

Diante dos fatos, ela foi levada para a delegacia de Polícia Civil e apresentada ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: PRF