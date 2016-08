P-Tran registra acidente envolvendo dois carros e uma moto no setor 6

Acidente envolvendo dois carros e uma moto, foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), na tarde desta terça-feira, 30, na Avenida Paraná com a Rua 622, no setor 6, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista do carro Fiat Palio, seguia pela Avenida Paraná, sentido COHAB, quando no cruzamento com a Rua 622, entrou à esquerda. Com isso, teria avançado a preferencial e atingido o motoqueiro. Após colidir contra a moto, ainda, bateu num carro Ford Pampa que estava parado.

O motoqueiro sofreu possível fratura na perna entre outros ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia