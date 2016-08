Por legítima defesa, Júri absolve acusada de tentar matar ex com golpes de faca

O Tribunal do Júri absolveu nesta terça-feira, 30, Patrícia de Souza Novais.

Ele foi submetida a júri popular pela tentativa de assassinato de Edson Pereira da Silva, no dia 01 de fevereiro deste ano, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Os membros do júri acataram as argumentações da defesa, que justificou a ação da acusada a legítima defesa.

A Juíza presidente, Liliane Pegoraro Bilharva determinou a soltura de Patrícia, que cumpria prisão preventiva.

O CASO

Patrícia foi denunciada pelo Ministério Público como incursa no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Consta na denúncia que a acusada atingiu Edson com golpes de faca somente não tendo consumado o homicídio porque foi contida pelo ofendido e pelos vizinhos que foram em seu socorro.

Narra a acusação também que agiu mediante recurso que dificultou a defesa golpeando a vítima pelas costas. Ela foi presa em flagrante.

Em sua defesa, Patrícia disse que foi até a casa de Edson para buscar alguns pertences seus e que lá discutiram e ele passou agredi-la fisicamente, momento em que, para se defender, se apossou de uma faca que estava sobre a mesa e desferiu nele as facadas. Afirmou que gritou por socorro até que a vizinha Maria intervisse e acionasse a polícia. Com base em suas declarações a Defesa Técnica sustentou que a ré agiu em legítima defesa e, ainda, que não havia intenção de matar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação