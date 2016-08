Professor Ribamar prioriza planejamento para administrar Colorado do Oeste

Liderando a maior coligação partidária na disputa pelo Executivo Municipal, o candidato do PSB a prefeito, José Ribamar de Oliveira, tem um plano de governo detalhado e organizado para apresentar ao eleitorado da cidade.

O pretendente baseia sua proposta em rigoroso planejamento de ações visando aplicação coerente e produtivo dos recursos públicos.

Tendo como candidato a vice-prefeito o empresário João Batista Pereira, o “João da Fórmula 1”, a aliança conta com participação do PSB, PMDB, PSD, PPS, PSDB, PRB, PMN, PTN, PHS, PSC e PRP; e lança 22 candidatos a vereador.

O projeto administrativo de Ribamar tem como esteio dinamizar e sistematizar gastos buscando eficiência e excelência nas ações do poder público. Ele destaca que vai trabalhar no sentido de estabelecer relações institucionais produtivas com todas as esferas do poder público em seus mais diversos níveis para garantir investimentos e apoio a administração de Colorado do Oeste.

O pretendente também quer aproveitar sua experiência de gestão pública à frente do IFRO coloradense, assim como as boas relações e conhecimento que dispõe junto a diversos organismos da União em Brasília para encaminhamento de projetos de desenvolvimento para o Município junto ao governo federal.

O candidato tem planos detalhados para educação, esporte, saúde, transparência e participação popular nas ações de governo, gestão de recursos humanos, agricultura e setor produtivo, obras e serviços públicos, juventude e cultura; que vão da reestruturação dos setores e implantação de políticas públicas que proporcionem melhoria na qualidade de vida da população. O destaque em seu projeto é a intenção de se trabalhar com muito planejamento e participação da comunidade.

O pretendente também quer consolidar ações consorciadas com as outras cidades do Cone Sul, e propõe a criação de um fórum regional entre os prefeitos sulistas para tratar de assuntos que sejam de interesse de todos os administradores através do estabelecimento de consórcio tendo como meta o fortalecimento da região.

Morando há 21 anos em Colorado do Oeste, Ribamar acredita estar preparado para assumir a administração do Município, e está convicto que chegou o momento de contribuir de forma mais efetiva e abrangente para o progresso da cidade.

