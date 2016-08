Rosangela Donadon prestigia inauguração do Centro de Treinamento “Ayres Boll”

Neste último domingo, 27, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou da inauguração do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio FBPA – Ayres Boll, que aconteceu no espaço esportivo Campo do Verdão.

A parlamentar que vem incentivando o esporte no Cone Sul do Estado, destacou a importância do esporte na vida dos jovens e da inauguração de um centro de treinamento para prática esportiva.

Rosangela Donadon parabenizou a iniciativa do professor de educação física e ex-jogador de futebol, Manoel Ayres, de proporcionar para a região do Cone Sul um espaço destinado para atender crianças e adolescentes e, de trazer para a cidade de Vilhena atletas de nome de destaque nacional, como o diretor do Clube do Grêmio, Dirceu Junior e do ex-jogador de futebol e campeão mundial em 1983, China.

Rosangela Donadon mencionou que o apoio ao esporte ajuda no desenvolvimento dos jovens e na formação de cidadãos mais conscientes. “O esporte é saúde, é educação. O esporte ajuda na disciplina das crianças e adolescentes. A gente percebe a satisfação dos jovens em estar praticando diversas modalidades esportivas e como o esporte ajuda na formação da cidadania”, disse a deputada.

A parlamentar também citou, entre os incentivos junto ao esporte, a emenda destinada para aquisição de um ônibus para a Associação Matsubara que ajudará no transporte de atletas para disputar campeonatos dentro e fora do estado e da compra de quites de uniformes para jogadores.

Texto e foto: Assessoria