Rosani Donadon detalha medidas para melhorar saúde pública de Vilhena

A candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) aumentou seu ritmo de campanha para iniciar o mês de setembro.

Ao lado de seu vice, Darci Cerutti (DEM) a candidata do povo tem percorrido diversos bairros da cidade apresentando seus projetos de trabalho pensados para a prefeitura do maior município do Cone-sul.

Rosani Donadon tem falado da sua preocupação com a saúde pública, principalmente na forma como o setor vem sendo administrado.

De acordo com ela, o município consegue economizar muito com a instalação de uma farmácia de manipulação de medicamentos dentro do próprio Hospital Regional.

De acordo com suas pesquisas, a ideia contribui com a economia da pasta, uma vez que a produção de medicamento no próprio município acaba barateando a lista de remédios comprados das indústrias. “Dessa forma, acabamos com o problema da falta de medicamento à população, além de economizarmos para investir em estruturação do setor”, esclarece.

Rosani Donadon diz, ainda, que uma de suas principais metas na área é a contratação de novos médicos para compor o quadro de profissionais especializados da saúde municipal. “Vamos desenvolver um concurso público em nível nacional para atrair novos especialistas. Fizemos com que a saúde de Vilhena fosse referência no passado e agora vamos transformar novamente nossa cidade em um centro médico pujante e capaz de atender toda a demanda. É bom para a saúde, traz comodidade aos moradores e também aquece a nossa economia”, enfatiza. A candidata do povo defende, ainda, um novo conceito de trabalho para os postos de saúde nos bairros, que enfrentam todo tipo de problema.

Para ela, a reestruturação dos postinhos é uma das alternativas para desafogar o Hospital Regional, além de levar a saúde pública para perto da população. “Os postos vão voltar a funcionar e irão facilitar o acesso à saúde por parte do cidadão. O vilhenense pode ter certeza que iremos voltar a sentir orgulho da nossa saúde pública, e voltará a confiar no município como agente produtor de qualidade de vida. Cuidávamos da saúde municipal com menos recurso do que atualmente. Tenho certeza de que é possível fazer muito mais com o que Vilhena arrecada Hoje”, diz.

Os cuidados com o setor, de acordo com o plano de governo desenvolvido pela candidata do povo, também estendem-se à saúde preventiva, que naturalmente é um dos pilares de uma saúde pública eficaz. Rosani Donadon pretende incrementar a gama de atuação dos agentes comunitários de saúde a fim de garantir os cuidados necessários com a população. “Os investimentos na área não devem ser pensados apenas para tratar as doenças.

Devemos prevenir as pessoas ensinando os cuidados necessários para evitar as contaminações. Para tanto, nossas equipes de campo irão receber todo suporte necessário para ajudar a população; nos postos e hospital haverá médicos e estrutura para todo tipo de exame, dos mais cotidianos, como os ginecológicos, voltados à pediatria, geriatria, cardiologia até aos mais complexos, como tomografia, por exemplo”, exemplifica

As parcerias já firmadas com os governos federal e estadual, irão contribuir com a transformação da saúde municipal. “O governo do estado é um grande parceiro na alta complexidade médica, e o governador Confúcio Moura já se prontificou em nos ajudar, assim como os deputados federais e estaduais, que irão alocar suas emendas para nossa cidade. Um trabalho em parceria com certeza irá auxiliar neste processo”, arremata.

Autor e foto: Assessoria