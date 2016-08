Servidor municipal segue para a sua segunda eleição em Cabixi

Morador de Cabixi a mais de vinte anos e formado em Enfermagem, Donizete Nunes (PMDB) está disputando pela segunda vez uma cadeira na Câmara de Vereadores de Cabixi. O candidato destacou ter colocado seu nome em apreciação a pedido do povo.

“Estando na Câmara quero além de fiscalizar, votar em projetos que beneficie as diversas áreas sendo que meu maior sonho é chegar a elaborar e aprovar o Plano de Carreira para os funcionários municipais”, destacou Donizete.

Ao Extra de Rondônia Donizete, que é servidor municipal da saúde, explicou que as áreas de saúde e agricultura estão entre suas prioridades caso seja eleito.

“Tenho desenvolvido um bom trabalho no Hospital Municipal e no posto de saúde do Distrito Planalto São Luiz, a experiência adquirida nesses anos me ajudará caso seja eleito”, afirmou Donizete.

Outro campo em que pretende atuar, explicou o candidato, é junto às associações e cooperativas. “Educação, cultura e esporte não serão deixadas de lado”, garantiu Donizete.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação