Sorteio de casas populares foi adiado para outubro

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) informou que o sorteio de 300 unidades habitacionais do programa “Minha Casa Minha Vida”, do residencial Maria Moura, em Vilhena foi adiado para mês de outubro.

Em entrevista ao Extra de Rondônia uma das coordenadoras do habitacional Maria Moura, Celimar da Silva Oliveira, explicou que o adiamento do sorteio ocorreu por solicitação da Caixa Econômica.

“A princípio o sorteio aconteceria na sexta-feira, 26, porém a Caixa solicitou uma nova data, pois a documentação que foi enviada a agencia da Caixa de Porto Velho em alguns casos esta incompleta”, destacou Celimar.

Com a mudança na data do sorteio Celimar informou que os participantes com documentos pendentes tem a oportunidade de regularizar a situação.

“Se tudo acontecer dentro do previsto o sorteio será no dia 7 de outubro, sendo que a assinatura do contrato ficará para o mês de dezembro, e a entrega da casa no inicio de 2017”, destacou Celimar.

De acordo com Celimar, 1800 famílias disputam as 300 casas que serão sorteadas. Ao todo 390 pessoas serão sorteadas, sendo 300 contemplados e 90 suplentes.

O conjunto habitacional Maria Moura fica ao lado do residencial União, também do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, ambos localizados na Avenida Perimetral.

Celimar orienta que as famílias procurem o CRAS, localizado na Rua Rio Grande do Norte nº 1950 Setor 19, ou entre em contato pelo telefone (69) 3321-4988 para regularizar a situação cadastral.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa