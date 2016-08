Suspeito diz que não matou marido da amante porque acabaram as balas

Gersimar B.C.J, de 22 anos, acusado de tentar matar a tiros Gilberson S.M, de 30 anos, dentro da policlínica Rafael Vaz e Silva, no bairro Mato Grosso em Porto Velho durante depoimento na Central de Polícia, informou que o crime foi motivado por ciúmes e apontou a amante, Josileide S.M, de 43, como mandante.

O acusado disse, que a mulher quando tomou conhecimento que o marido estava indo para a policlínica fazer exames, deu a ele o revólver e mandou matar Gilberson. A vítima foi atacada com um tiro na nuca e só não foi executada, porque segundo acusado as balas do revólver acabaram.

Gersimar informou que é soro positivo e passou o vírus para a amante. Quando o marido descobriu a traição e o risco de também estar contaminado foi até a unidade de saúde para fazer exames e acabou baleado.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para o complexo penitenciário da capital. Gilberson continua internado e o resultado do teste de HIV deu negativo.

Fonte: RONDONIAOVIVO