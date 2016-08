UNIR Campos Vilhena sedia mostra gratuita de documentários “Varan, um mundo visível”

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realiza, iniciou nesta segunda-feira, 29, a mostra de documentários “Varan, um mundo visível”. As sessões acontecem no Auditório do Campus de Vilhena, sempre às 19h, e se encerram na sexta-feira, 02, a entrada é gratuita.

Serão exibidos 16 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens do acervo da escola de formação de documentaristas Ateliers Varan realizados em diversos países, como Afeganistão, África do Sul, Egito, Moçambique e Vietnã.

A mostra de documentários Varan, um mundo visível é realizada pelo projeto de extensão Cine UNIR, cineclube do Campus de Vilhena, uma atividade do Grupo de Pesquisa e Extensão em Audiovisual do Departamento de Comunicação Social/Jornalismo.

Varan

Fundado em 1981, por iniciativa de Jean Rouch e Jacques d’Arthuys, em Paris, o projeto Varan nasceu com a proposta de formar jovens cineastas em países onde não havia ainda uma produção cinematográfica, mas também entre grupos étnicos e sociais minoritários que não tinham acesso às técnicas do cinema.

São filmes que escapam às convenções da reportagem televisiva ou do documentário tradicional, baseando-se mais na descrição da vida cotidiana e tendo as pessoas filmadas em seu ambiente e existência habitual. Os filmes nos mostram frequentemente lugares onde nunca estivemos, nos deixam vê-los sob diversas facetas, longe da estética espetacular e do exotismo.

O evento só foi possível graças à parceria com a Associação Cultural Balafon, de Belo Horizonte, que disponibilizou os filmes e é responsável pela concepção e organização da mostra que já passou por outras cidades brasileiras, como Belém, Florianópolis, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para mais informações acesse http://www.balafon.org.br/varan/index.html Confira abaixo a programação da mostra Varan, um mundo visível no Campus da UNIR em Vilhena.

Serviço – Mostra de documentários Varan, um mundo visível

Local: Auditório do Campus de Vilhena, às 19h

Segunda (29)

ÁFRICA DO SUL

– A Comissão da Verdade (1999, 138 min.), de André Van In

Terça (30/08)

ÁFRICA DO SUL

– Crônicas Sul-Africanas (1988, 105 min.), do Coletivo Ateliers Varan de Johannesburg em 1987-1988

Quarta (31/08)

VIETNÃ

– A quem pertence a terra? (2009, 54 min.), de Doàn Thi Hông Lê

– Sonhos de operárias (2006, 58 min.), de Thao Tran Phuong

Quinta (01/09)

AFEGANISTÃO

– Minha Cabul (2006, 22 min.), de Wahid Nazir

– Check point (2011, 28 min.), de Hamed Alizadeh

– Pequeno Afeganistão (2011, 30 min.), de Basir Seerat

– Um dia de Rahela (2007, 27 min.), de Dil Afroz Zeerak

– Laila (2006, 33 min.), de Batol Rezaei Muradi

Sexta (02/09)

EGITO

– A God passing (2007, 20 min.), de David Ghéron Trétiakoff

– Sob o ferro (2011, 7 min.), de Agathe Dirani

– 28-01-2011(2011, 19 min.), de Mahmoud Farag

– 04-02-2011 (2011, 6 min.), de Mahmoud Farag

– Mahragan (2012, 24 min.), de Omar Al Shamy

– Durante a noite (2012, 15 min.), de Noha el Maadawy

MOÇAMBIQUE

– Makwayela (1977, 18 min.), de Jean Rouch e Jacques d’Arthuys

Imagens:

1 – Carnaval Sujo

2 – Comissão da Verdade

3 – Pequeno Afeganistão

Fonte: UNIR