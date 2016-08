Veja quem marcou presença no festival “Colorfest” em Colorado

Com o tema “A Magia do Cinema” o Festival Popular de Colorado do Oeste (Colorfesti) chegou a sua 6ª edição. A festa iniciou na sexta-feira, 26, e encerrou no sábado, 27.

O evento reuniu um grande público e foi realizado no ginásio Poliesportivo Chagas Neto e contou com apresentações artísticas, bailão, barracas de doces e salgados, exposições de artesanato e venda de produtos diversos são alguns dos atrativos da festa.

O festival é promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Colorado do Oeste (SEMEC) com participação das escolas estaduais e municipais, IED, APAE, FAEC, IFRO e Grupo Conviver. Confira quem marcou presença na festa.

