ASMUV quer ouvir propostas de candidatos ao funcionalismo municipal

O presidente da entidade, Luiz Lacerda (FOTO), esteve na redação do Extra de Rondônia para informar que os três candidatos a prefeito de Vilhena foram convidados a participar de reunião com o funcionalismo para falar sobre seus planos para o quadro funcional do Município.

Os encontros acontecerão em separado, e por enquanto apenas dois concorrentes aceitaram o convite. As reunião também devem contar com a participação de representantes do Sindsul.

De acordo com Lacerda, Eduardo Tsuru e Júlio Silva já confirmaram que vão participar do encontro com os funcionários da prefeitura. “Enviamos os ofícios aos candidatos na semana passada. Estamos aguardando a resposta da candidata Rosani Donadon, que até agora não se manifestou”, disse o presidente da ASMUV.

A audiência com Eduardo Tsuru está marcada para a quinta-feira 1º, na sede social da entidade (Bairro Bela Vista, nas proximidades da AVEC). O encontro com Júlio Silva ainda não foi agendado, mas o postulante garantiu presença.

A ASMUV também convidou os candidatos a vereador que fazem parte do funcionalismo para apresentar suas metas de mandato e ações que pretendem desenvolver em benefício dos servidores.

Segundo Luiz, as principais demandas dos funcionários públicos do Município de Vilhena são a implementação de plano de cargos e carreiras, concessão de auxílio-saúde e correção de defasagem salarial.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia