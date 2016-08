Disputando a reeleição, Beatto rebate críticas e enumera ações realizadas

Exercendo a função de prefeito em Colorado do Oeste desde 2.014, Josemar Beatto conversou com o Extra de Rondônia sobre seu projeto de reeleição.

Ele declarou que quer a oportunidade de dar prosseguimento ao trabalho realizado até agora, comentou críticas ao seu trabalho e destacou várias das ações realizadas em sua gestão.

A coligação “Com a Força do Povo” tem como candidato a vice-prefeito Jânio Saraiva, e conta com o PSDC, PTB, PP e PROS, lançando 13 candidatos a vereador.

Beatto relatou que assumiu a prefeitura de Colorado do Oeste numa época difícil, quando explodiu a crise econômica nacional. “Sofremos com a queda na arrecadação e em investimentos, e atravessamos um período de grande dificuldade”, relembrou. No entanto, o prefeito garantiu que o aperto de caixa não impediu que fossem realizadas obras com qualidade, nem tampouco impediu que o Município honrasse seus compromissos. “Inclusive com o funcionalismo, que inclusive teve readequação salarial”, ressaltou.

O prefeito comentou críticas que vem recebendo acerca de suposta precariedade do sistema de saúde. “A questão é que antes da crise o Município mantinha atendimento além de suas atribuições, inclusive mantendo especialistas no quadro funcional, mas depois isso não foi mais possível. No entanto, fizemos investimentos de importância ao sistema, e hoje só não estamos atendendo no centro cirúrgico em função de obras de melhoria, situação que será normalizada em breve”, explicou.

Continuando, Beatto garantiu que nos casos em que os pacientes precisam de encaminhamento para outras cidades a prefeitura dá toda a assistência necessária. Ele também garante que há atendimento no hospital com médicos de plantão 24 por dia, e ressaltou que em termo de equipamentos, Colorado avançou muito. “O primeiro aparelho de raio X digital de última geração instalado em Rondônia pelo setor público foi em nossa cidade”, relembrou. O prefeito também lembrou que sua gestão instalou dois postos de saúde e reformou as demais unidades básicas de atendimento, além de implantar a Farmácia Popular.

O prefeito enumerou vários investimentos feitos ao longo de seu mandato, destacando apoio ao setor produtivo, recuperação e melhorias em estradas vicinais, viabilização de área para construção de frigorífico de suínos e outras iniciativas.

Ele também manterá parcerias com o governo do Estado, Assembleia Legislativa e governo federal, e garante ter mais de dez milhões de reais assegurados para serem aplicados em projetos para as mais diversas áreas da administração municipal.

