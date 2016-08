Escola vilhenense está concorrendo a prêmio nacional sobre Aedes Aegypti

A escola estadual Professor Luiz Carlos Paula Assis é uma das finalistas da etapa nacional do concurso, ‘Pesquisar e Conhecer para Combater o Aedes Aegypti’, realizado pelo Ministério da Educação (MEC).

O projeto do vídeo “Todos contra a dengue” foi selecionado na categoria ‘Júri Popular’ e, pode receber votação até o próximo dia 04 de setembro.

A direção da escola pede que a população vote e ajude a escola que é a única representante do município na competição. Para votar basta entrar no endereço eletrônico, clicar na participação de Júri Popular e escolher pela categoria Ensino Fundamental I, Modalidade – Pública.

Serão escolhidos dois vencedores em cada modalidade: um pela comissão julgadora final e outro indicado por votação popular. De acordo com a diretora da escola Fátima Oliveira, tem como objetivo incentivar os alunos e toda a população a ajudar no combate ao mosquito causador da Dengue e Zika.

“Contribua com a nossa escola, confirmando a votação pelo seu e-mail. Você receberá um e-mail para confirmar o seu voto. Só após o clique no link do e-mail seu voto será registrado” explica a diretora.

ETAPAS REGIONAIS E NACIONAIS

O concurso ‘Pesquisar e Conhecer para Combater o Aedes aegypti’ foi dividido em duas etapas: regional e nacional. A iniciativa objetiva originar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e suas consequências, principalmente o Zika Vírus.

O concurso escolheu vídeos de até 90 segundos que apresentem de forma criativa o trabalho desenvolvido nas escolas brasileiras. Na etapa regional, a concorrência foi entre os vídeos inscritos em cada categoria/nível por unidade da federação.

A Comissão Técnica indicou cinco finalistas em cada categoria/nível (Educação de Jovens e Adultos, Ensinos Médio, Fundamental I e II, e Superior), e a Comissão Julgadora Final escolheu os vencedores em cada categoria/nível por unidade da federação.

Os ganhadores das etapas regionais serão agraciados com certificados a serem entregues em cerimônia realizada na unidade da federação de origem, e os da etapa nacional terão certificados entregues em cerimônia a ser realizada em Brasília e participarão de um curso de formação a ser realizado também na capital federal.

Para as pessoas que desejam votar e ajudar a escola vilhenense basta clicar no link : Júri Popular .

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação