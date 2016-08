Família procura adolescente desaparecida em Vilhena

A família de Andreia Fernanda Ribeiro Melo, de 17 anos, está desesperada a procura dela.

De acordo com a irmã de Fernanda que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, ela saiu de casa na última sexta-feira, 27, após o almoço, mas não disse para onde iria. A adolescente trajava camiseta e short Jeans.

Desde então, não entrou mais em contato com a família. Qualquer informação que leve ao paradeiro da garota entrar em contado pelos telefones (69) 9-8476-5185, (69) 9-9242-3034 ou (69) 3322-3001 delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução Facebook